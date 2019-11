Milan-Fans in Rage: Ihre Stars spielten vor Match mit Handys

Der Screenshot von der kurzen TV-Sequenz ging per Twitter schnell um die Welt. Schnell fiel in den Diskussionen ein Name: Zlatan Ibrahimovic. Der schwedische Stürmerstar, der zuletzt mit den Mailändern in Verbindung gebracht wurde, würde für Ordnung in der Kabine sorgen, schrieb ein User und erntete die Zustimmung vieler AC-Anhänger.

Das "Krisen-Duell" endete übrigens mit einem 1:1. Der Auftritt des Kroaten Rebic war nach nur einer Halbzeit zu Ende. Für ihn kam der Ivorer Kessie, der ebenso wenig wie der Vize-Weltmeister zu überzeugen wusste. Der Argentinier Biglia wurde nach 73. Minuten ausgewechselt.