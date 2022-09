Michael Gregoritsch schießt Freiburg in Deutschland auf Platz 1

Damit hat wohl auch Teamstürmer Michael Gregoritsch nicht gerechnet, als er in der Sommerpause von Augsburg nach Freiburg gewechselt ist: Nach fünf Runden steht der Steirer mit den Breisgauern an der Spitze der deutschen Bundesliga. Freiburg gewann am Samstag in Leverkusen in einer hart umkämpften Partie mit 3:2, Gregoritsch erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Zehn Minuten vor Ende war der Arbeitstag für Gregoritsch zu Ende, Philipp Lienhart durfte bis zum Spielende den Sieg verteidigen.

Die Freiburger bekamen Schützenhilfe aus Berlin: Union erkämpfte gegen die Bayern ein 1:1. Auch bei diesem Spiel stand ein Österreicher im Mittelpunkt: Christopher Trimmer bereitete mit einer Freistoßflanke die Führung für Union durch Becker vor (12.). Kurz danach lenkte er aber einen Schuss von Kimmich unglücklich ins eigene Tor zum Endstand ab (15.).