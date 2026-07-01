Mexiko gegen Ecuador live: So steht es beim WM-Spiel

Jetzt muss Mitgastgeber Mexiko liefern. Die Vorrundengruppe bei der Fußball-WM 2026 war nur ein leichtes Vorspiel mit Heimvorteil. Die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre kann sich auf den drei Siegen in drei Spielen nicht ausruhen. Vertrauen werden sie im Aztekenstadion wieder auf ihre Fans können, es dürfte ein Stimmungsspektakel werden - aber mit offenem Ausgang. Setzt sich Mexiko durch, könnte ein Achtelfinale gegen Mitfavorit England warten.

Ecuador geht mit dem enormen Selbstvertrauen des 2:1-Sieges gegen Deutschland in die Partie. Ecuador steht nach 2006 erst zum zweiten Mal überhaupt in der K.-o.-Runde.

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