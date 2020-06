Lionel Messis Probleme mit dem Finanzamt

4,1 Millionen Euro, so will es die Sonderstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte ausgerechnet haben, sollen Lionel Messi und sein Vater und Berater Jorge Horacio zwischen 2007 und 2009 hinterzogen haben. Mit einem Netz von Scheinfirmen und über Steueroasen, so der Vorwurf, habe der Ballzauberer bei der Abtretung seiner Werberechte den Fiskus ausgetrickst. Die erste Spur des Geldes führt an einen bekannten Ort, in das Schweizer Steuer-Dorado Zug, in dem unter anderem auch ein Briefkasten nach Frank Stronach benannt ist. Über eine Adresse in der Poststraße 6 soll das finanzielle Tiki-Taka abgewickelt worden sein, vermuten mittlerweile die spanischen Steuerexperten. „Das Finanzamt nimmt Messi in Manndeckung“, titelte das Sportblatt Marca.