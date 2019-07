Messi wütet Nach Copa-Aus gegen Schiedsrichter: "Schwachsinn"

Proteste

Zwar forderte der normalerweise nach Niederlagen sehr wortkarge Offensivstar des spanischen Meisters FC Barcelona die Verantwortlichen der Südamerika-Konföderation CONMEBOL dazu auf, gegen die Fehler der Schiedsrichter vorzugehen. „Aber ich glaube nicht, dass sie irgendetwas machen werden“, sagte Messi. Zu groß sei der Einfluss des brasilianischen Verbandes.

Die Gastgeber waren in der 19. Minute durch Gabriel Jesus in Führung gegangen. Die Vorlage kam von Champions-League-Sieger Roberto Firmino, der knapp 20 Minuten vor dem Abpfiff das 2:0 erzielte (71.). Auch nach dem entscheidenden Treffer hatten die Argentinier heftig protestiert, weil zuvor ein vermeintliches Foul an Messi, der in der zweiten Halbzeit nur die Stange traf, nicht geahndet worden war. Auf der Tribüne gerieten die Fans aneinander, die Polizei musste eingreifen.

„Normalerweise kommentiere ich das nicht“, sagte der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni, der mit seinem Team im Spiel um Platz drei am Samstag auf Chile oder Peru trifft: Dennoch „bin ich nicht der Meinung, dass er für ein Spiel auf diesem Niveau qualifiziert war.“