Messi verletzt: Der Clásico ist in Gefahr

Zuerst bereitete Lionel Messi das 1:0 für Barcelona gegen Sevilla durch Coutinho vor (2.), dann erzielte er das 2:0 (17.). Doch in der 26. Minute wurde es ganz ruhig im Camp Nou. Nach einem Zweikampf mit Franco Vazquez stürzte der Argentinier unglücklich auf den Rasen und verletzte sich im Bereich des Ellenbogens. Messi wurde lange behandelt und danach mit eingebundenem Arm in die Kabine geleitet. Barcelona gewann die Partie am Ende auch ohne Messi klar mit 4:2.

Fragezeichen

Wie schwer die Verletzung des 31-Jährigen ist, blieb vorerst unklar. Ersten Meldungen zufolge könnte er sich ein Band im Ellenbogen gerissen haben. Auch ein Armbruch wurde befürchtet. Jedenfalls wurde Messi zur Abklärung ins Spital gebracht. Nun ist auch fraglich, ob Messi am Mittwoch in der Champions League gegen Inter Mailand spielen kann oder am kommenden Sonntag im Clásico gegen Real Madrid. Wenngleich sich Real in der Krise befindet, würde Barcelona ein Fehlen seines Superstars sehr schmerzen.