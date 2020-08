Messi schwänzt wie erwartet das Training und enttäuscht die Fans

Sein "Aufstand" könnte Messi auch die Liebe der Barca-Fans kosten. In einer Online-Umfrage der katalanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" meinten am Montag knapp 78 Prozent von mehr als 36.000 Teilnehmern, sie könnten das Verhalten des Argentiniers nicht gutheißen. Der Konflikt um Messi war am Sonntag eskaliert. Der Profi blieb zunächst den obligatorischen Corona-Tests fern. Wenig später teilte Spaniens Profiliga mit, dass der Weltstar entgegen seinem Willen nicht ablösefrei gehen dürfe. In dem bis Juni 2021 gültigen Vertrag des Stürmers sei eine Ablöseklausel verankert, die weiter Gültigkeit habe.