Manchester City lockt Messi mit Brutto-Jahresgehalt von 100 Mio.

Manchester City will Lionel Messi mit aller Macht auf die Insel locken. Der englische Vizemeister soll sogar bereit sein, dem sechsfachen Weltfußballer ein Bruttogehalt in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr zu bieten. Das behauptet die in Barcelona ansässige Zeitung Sport am Montag. Nach Abzug der hohen Steuern in England würde dem Superstar etwa die Hälfte davon verbleiben, hat man ausgerechnet.

Geplant sei ein Deal, den sich die finanzkräftigen Bosse von ManCity in Summe 750 Millionen Euro kosten lassen wollen. 500 Millionen davon würden auf Messis Gehalt entfallen, denn die Citizens planen, ihm einen Fünfjahresvertrag anzubieten. Weitere 250 Millionen Euro sollen 2023 in die Taschen des Argentiniers fließen - ein Handgeld, das vorerst aufgeschoben werden soll, um erneute Probleme mit dem Financial Fairplay zu verhindern.