100 Mio. und drei Spieler: ManCity bastelt am Messi-Transfer

"Am Ende des Tages ist es Lionel Messi", sagte Ex-Manchester-City-Kapitän Richard Dunne zuletzt dem britischen Sender Sky Sports News. "Und was immer man für ihn bezahlen muss, am Ende ist er es wahrscheinlich wert."

Klar ist, die Chancen auf eine spektakuläre Wiedervereinigung des 33-Jährigen mit seinem früheren Coach Pep Guardiola in Manchester sind durchaus groß. Der von Scheichs aus Abu Dhabi alimentierte Verein gilt als Favorit. An den Gehaltsvorstellungen des Argentiniers dürfte es dort jedenfalls nicht scheitern.