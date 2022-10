Messerangriff in Einkaufszentrum: Arsenal-Profi unter Verletzten

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Mailand sind laut italienischen Medienberichten ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Einer der Verletzten ist angeblich der spanische Fußball-Profi Pablo Mari, den Arsenal an Monza ausgeliehen hat.

Der 29-jährige Verteidiger wurde ins Spital eingeliefert, soll allerdings nicht schwer verletzt sein.