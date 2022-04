Meister mit Ferencvaros: Tschertschessow vollendete Stögers Werk

Tschertschessow, der immer noch einen Wohnsitz in Rinn bei Innsbruck hat, führte Ferencvaros zum Meistertitel und hat sogar noch die Chance auf das Double in Ungarn. Für den Russen war es der zweite Meistertitel als Trainer: 2016 hatte er in Polen mit Legia Warschau die Meisterschaft gewonnen.