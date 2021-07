„Meine größte Leistung: 40 Jahre Ehe“

Nein. Nach dem Intermezzo beim LASK habe ich in mir selbst ein ewiges Hin und Her gespürt. Aber mittlerweile habe ich damit endgültig abgeschlossen. Ich hatte meine Zeit. Ich hatte auch meine Erfolge, oder Misserfolge, wie es die Kritiker nennen. Ich wurde als Trainer ja immer an meiner Spielerkarriere gemessen, und das geht einfach nicht.

Wie meinen Sie das?

Als Fußballer war ich auf dem höchsten Niveau – das hätte ich als Trainer nur erreichen können, wenn ich zu einem großen Klub komme. Das habe ich nicht geschafft und so auch akzeptiert.

Sie sind nun für „Sky“ selbst der Kritiker. Üben Sie gerne Kritik?

Ich tu’ mir jetzt noch sehr schwer, Trainer zu kritisieren, die meine Spieler waren: Schöttel, Stöger, Kühbauer, Kirchler. Wenn einer beleidigt ist, frage ich: ,Hallo, was schaust’ so blöd? Hast’ Augenweh?‘ Entweder sie lachen dann und wir reden uns aus, oder sie bleiben halt bös’. Dabei will ich nie jemanden persönlich beleidigen. Der persönliche Respekt ist mir sehr wichtig.

Als Peter Schöttel 2006 noch Rapid-Sportdirektor war, hatten Sie heftige Auseinandersetzungen. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt?

Er dachte damals, ich will seinen Job. Wollte ich aber nie. Jetzt haben wir ein gutes Verhältnis. Schöttel ist ein Mann mit Charakter, der immer sehr ruhig ist. Das geht bei Rapid halt nicht immer.

Werden Sie bei Rapid wieder eine Position einnehmen, wenn Dietmar Hoscher im Herbst der neue Präsident wird?

Ich beobachte alles, habe mir aber abgewöhnt, Prognosen abzugeben. Für eine Rückkehr müsste es dann so sein, wie ich das will. Ob das auch gewollt wird? Ich brauche ja keine Ämter. Es gibt genug Präsidenten und Funktionäre, die an ihren Ämtern hängen, dass es einem graust. Das bin ich nicht. Aber ich will jetzt nicht persönlich werden.