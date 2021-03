Mehr Spiele, mehr Geld: CL-Reform als "Schlag ins Gesicht der Fans"

Welche Schlüsse zieht man aus einem extrem vollen Terminkalender? Die UEFA will diese Frage am Mittwoch diskutieren. Die Reform der Champions League soll dann in drei Wochen entschieden werden. Die Eckpunkte scheinen klar: 36 statt 32 Teilnehmer, bis zu zehn statt sechs Spieltage sowie insgesamt bis zu 100 zusätzliche Partien. All dies wäre ab der Saison 2024/25 im immer dichteren Spielplan unterzubringen. Mehr Matches bedeuten in diesem Zusammenhang: mehr Geld.