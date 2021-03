Andrea Agnelli: Der umstrittene Reformer der Champions League

Dass die Planungssicherheit der großen Klubs im Vordergrund steht, beweist jener Plan, nach dem zwei der vier zusätzlichen Startplätze verteilt werden sollen. Dafür soll das Zehnjahresranking der UEFA maßgeblich sein, in dem die Vereine aus den Topligen die vorderen Plätze belegen. Sollte so ein Klub einmal schwächeln, dann würde er über diese Hintertür in die Champions League kommen, auch wenn er sich nur für die Europa League oder die neue Conference League qualifiziert hätte. Dies ist umstritten. Dagegen hat sich auch die nicht ganz so mächtige Vereinigung der europäischen Profiligen (EPFL) klar positioniert, die zumindest drei der zusätzlichen Startplätze Meistern aus kleineren Ligen zukommen lassen will. Wer sich durchsetzt, wird wohl noch vor dem UEFA-Kongress am 20. April in Montreux klar sein.