Mehr Platz für die VIPs im Grazer Stadion – aber erst ab 2026

Der steile Aufstieg von Sturm hat in Graz eine natürliche Bremse: Das in den 90er-Jahren erbaute Stadion kann nicht mit den Neubauten von Rapid, Austria und LASK mithalten. Vor allem der kleine VIP-Bereich ohne Logen bringt pro Saison um Millionen weniger an Einnahmen ein, als bei den Konkurrenten möglich ist.

Das tut nach einer Top-Saison mit dem Cupsieg besonders weh.

Sportchef Andreas Schicker hat im KURIER-Interview im Jänner 2023 geklagt: „Wir kämpfen um Verbesserungen, aber ich muss leider sagen: Die steirische Politik ist sehr langsam.“