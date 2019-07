Medizincheck: Lazaro-Transfer zu Inter steht kurz bevor

Der Transfer von ÖFB-Mittelfeldspieler Valentino Lazaro von Hertha BSC zu Inter Mailand steht kurz bevor. Der 23-Jährige ist bereits am Sonntag nach Italien gereist und absolviert bei den Mailändern gerade den Medizincheck. So postete auch Lazaros Berater Max Hagmayr ein Bild auf seiner Instagram-Seite, auf dem das Duo in einem Hotel in Mailand zu sehen ist.