Medien: Mourinho-Klub buhlt um Sabitzer

Conference-League-Sieger AS Roma will den Kader für die nächste Saison aufstocken und blickt in Richtung deutscherBundesliga. Laut "Gazzetta dello Sport" buhlt der Klub von Jose Mourinho um ÖFB-Nationalteamkicker Marcel Sabitzer. Der Coach sei auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler, und der bei Bayern nur selten gefragte Steirer gilt als idealer Kandidat.

15 Millionen Euro sei der US-Unternehmer Dan Friedkin, seit 2020 Eigentümer der Roma, bereit, für den 28-Jährigen auf den Tisch zu legen. Sabitzers Vertrag bei den Bayern läuft bis 2025. Der Profi wurde zwar mit den Münchnern Meister, konnte sich nach seinem Transfer von RB Leipzig aber in der Mannschaft von Julian Nagelsmann keinen Stammplatz erkämpfen.