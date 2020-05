Mattersburg verpflichtet Majstorovic

Mattersburg verstärkt sich mit einem Innenverteidiger. Die Burgenländer verpflichteten Ivica Majstorovic. Der 31-jährige deutsch-kroatische Doppelstaatsbürger kommt vom Helge-Payer-Klub Kalloni aus Griechenlands zweiter Liga. Zuvor war er schon fünfeinhalb Jahre in Griechenland für Panionios Athen (2007-2009), PAS Giannina (2009-2010) und AO Kerkyra (2010-2012) sowie in Deutschland bei Unterhaching unter Vertrag gewesen. Majstorovic stößt am Donnerstag zum Trainingsglager in Portugal.