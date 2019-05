Mattersburg schlägt Rapid, Admira fixiert den Klassenerhalt

Es war in diesem Match von Anfang an deutlich zu sehen, welchem Team das Abstiegsgespenst mehr in den Köpfen herumspukt. Während die Admira trotz der brisanten Situation befreit aufspielte, wirkten die Innsbrucker wie gelähmt. Das wurde bei den beiden ersten Gegentoren durch Pusch (29.) und Schmidt (43.) deutlich, als der Ex-Admiraner Maranda zwei Mal neben sich stand.

Diese defensiven Aussetzer ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison, dem dritten Tor der Admira durch Kalajdzic (64.) ging ein Patzer von Kerschbaum voraus. Damit war die Tiroler Hoffnung, die durch den Anschlusstreffer von Rakowitz (61.) aufgekeimt war, wieder zunichte gemacht.