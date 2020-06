Mattersburg-Austria: Welche Serie reißt?

In Mattersburg steigt am Sonntag das sauberste Duell der Runde. Sowohl die Burgenländer, als auch die Gäste aus Wien haben eine weiße Weste vorzuweisen. Supersauber, wie man in Österreich ganz nach dem Reinheitsgebot sagt. Hier Mattersburg, das sich bisher in der laufenden Saison als bestes Heimteam der Liga bezeichnen darf. Als einziger Verein hat man alle drei Heimspiele für sich entschieden. Wiener Neustadt, Sturm Graz und die Ried mussten das Pappelstadion mit leeren Händen verlassen.



Dort die Austria, die alle bisherigen Auswärtsspiele – wenngleich mit dem nötigen Glück – gewonnen hat. Gegen Wolfsberg, Rapid, Ried und Wiener Neustadt haben die Wiener zudem noch keinen einzigen Gegentreffer zugelassen. Wer also behält die supersauber-weiße Weste, oder beschmutzen sie beide Teams mit einem Unentschieden?