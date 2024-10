Nach Zwischenfall mit Fan: Suspendierung von Hinteregger aufgehoben

Wie die Spielergewerkschaft VdF am Dienstag bekannt gab, wurde einem Protest der VdF gegen die Entscheidung des Strafausschusses des Kärntner Fußball-Verbandes am Montagabend stattgegeben .

"Die Suspendierung hätte bis zu einem Jahr oder länger dauern können und war absolut überzogen. Wir sind froh, dass Martin ab sofort wieder am Platz stehen darf", sagte der VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner in einer Mitteilung. Vonseiten des Kärntner Verbandes hieß es, dass der genaue Zeitpunkt für eine Entscheidung in der Causa derzeit nicht absehbar ist.