Fan umgestoßen: Anzeige gegen den ehemaligen ÖFB-Star Hinteregger

Martin Hinteregger hat im Kärntner Fußball-Unterhaus am Wochenende für Aufregung gesorgt. Im Spiel zwischen ASKÖ Mittlern und seinem Verein Sirnitz soll der Gäste-Trainer nach dem späten Siegestor von Mittlern einen Fan zu Boden gestoßen haben. Augenzeugen würden die Aktion des Ex-Teamspielers belegen, sagte ein Mittlern-Funktionär in der Kleinen Zeitung. Wie der Kärntner Fußballverband am Montag bestätigte, hat Mittlern eine Strafanzeige eingebracht.

Anzeige wegen Körperverletzung

Der betroffene Mann hat laut Angaben der "Kleinen Zeitung" (Montag-Ausgabe) eine Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei eingebracht. "Beim Fußball geht es oft emotional zu, aber zu so einer Tat darf sich ein gestandener Ex-Profi nicht hinreißen lassen. Hinteregger hat eine Verantwortung", wurde ein Statement von Mittlern zitiert. Vonseiten der Sirnitzer war vorerst kein Funktionär für eine Stellungnahme erreichbar.