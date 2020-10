Martin Harnik wechselt in die fünfte deutsche Liga

Er hat 68 Spiele im österreichischen Nationalteam bestritten und 15 Treffer erzielt. Nach der Vertragsauflösung bei Werder Bremen am Sonntag will der 33-Jährige noch nicht ganz aufhören. Der gebürtige Hamburger geht in der kommenden Saison in der fünften Deutschen Liga für die TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg auf Torjagd. „Wir können gar nicht in Worte fassen, wie stolz uns das macht“, sagte Dassendorfs Sportlicher Leiter Jan Schönteich.

Zweites Standbein

In Stuttgart betreibt er mit Wolfsburgs Mittelstürmer Daniel Ginczek den Fleisch-Feinkostladen “The Meat Club”, in Hamburg betreibt er Shops, in denen Utensilien für Partys gekauft werden können.