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Marokko gegen Haiti live: So steht es beim WM-Spiel
Der Halbfinalist von 2022, Marokko, kämpft bei der Fußball-WM 2026 gegen das noch torlose Haiti um den Gruppensieg (0 Uhr/ live ServusTV).
Der Halbfinalist von 2022, Marokko, möchte sich den Gruppensieg bei der Fußball-WM 2026 sichern. Deshalb betonte Trainer Ouahbi nach dem Sieg gegen Schottland, er werde auch gegen Außenseiter Haiti (0 Uhr/ live ServusTV) die bestmögliche Mannschaft aufstellen.
Für Haiti geht es nur noch darum, sich anständig aus dem Turnier zu verabschieden. Bisher hat sich die Mannschaft aus dem gebeutelten Inselstaat gut geschlagen, auch gegen Rekord-Weltmeister Brasilien gab es keine unerhört hohe Niederlage. Was bei der zweiten WM-Teilnahme nach 1974 noch fehlt, ist ein eigenes Tor.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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