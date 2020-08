Markus Suttner: "Zweite Ära soll auch erfolgreich werden"

Sie sind zurück bei der Austria - und haben einen Ihnen bekannten Trainer.

Markus Suttner: Ja, mit Peter Stöger sind wir 2013 Meister geworden. Ich weiß, wie er als Typ ist, wie er arbeitet. Das ist sicher ein Vorteil.

Sie wollten unbedingt zurück zur Austria. Froh, dass es trotz Corona geklappt hat?

Es fühlt sich sehr gut an und ich bin glücklich, dass es geklappt hat. Weil wir ja als Familie wieder nach Wien zurück gegangen sind. Die Verhandlungen waren gut, der Kontakt ist ja nie ganz abgerissen. Am Ende ist es doch recht schnell gegangen. Die Admira war kurzzeitig ein Thema, aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass ich unbedingt zur Austria will.