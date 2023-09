Arnautovics Empfehlung für Inter Mailand: "Sitze nicht gerne auf der Bank"

Gruppensieg als Ziel

Arnautovic und Co. stehen knapp vor diesem großen Ziel. Dank des Erfolgs in Schweden reichen zwei Punkte aus drei Spielen, darunter gegen die Außenseiter Aserbaidschan und Estland, um das Ticket für Deutschland 2024 zu fixieren. "Es ist ein sehr, sehr großer Schritt", sagte Arnautovic und gab Platz eins in der Qualifikationsgruppe F als Ziel aus. Dafür benötigt es im Heimspiel am 13. Oktober gegen Belgien, das so wie das ÖFB-Team nach fünf Runden bei 13 Zählern hält, zumindest einen Punkt. "Wir wollen das weiter so führen, wissen aber auch, dass im Oktober eine Weltmannschaft kommt", erklärte er.