ÖFB-Star Arnautovic: Eines Tages werden wir ihn vermissen

Am Donnerstag demonstrierte er wieder einmal eindrucksvoll, wie viel Willen immer noch in ihm steckt. Er lief, er rackerte, er warf seinen Körper in die Zweikämpfe und er sprintete – nicht nur in Richtung Tor, sondern auch nach hinten.

Einmal, vor der Pause, gab es für Österreichs ältesten Teamspieler dafür sogar Szenenapplaus. Bei einem weiteren Mal, einem sehenswerten Sprint zurück vor dem Gegentor, zeigte der demnächst 36-Jährige sogar, wie explosiv und schnell er immer noch ist. Tatsächlich wirkt Marko Arnautovic zum Teil sogar fitter als in früheren Jahren. Fakt ist: Er will. Und das Problem ist vielleicht: Er will oft zu viel. Dass er gegen Serbien, der Heimat seines Vaters Tomislav, noch ein Schäufelchen drauflegt, weil er unbedingt treffen (dann aber nicht jubeln) will, ist das Normalste der Welt.