ÖFB-Teamchef Rangnick muss in Belgrad auf weitere Stammspieler verzichten

Schon im Spiel am Donnerstag in Wien musste Rangnick auf fünf potenzielle Stammkräfte verzichten: Marcel Sabitzer, Maximilian Wöber, Kevin Danso, Stefan Posch und Konrad Laimer waren nicht dabei. Letzterer steht nach Gelbsperre am Sonntag in Belgrad wieder zur Verfügung.

Bei den Serben kehren die Abwehrstars Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) und Strahinja Pavlovic (AC Milan) ebenso ins Team zurück wie Salzburgs Außenverteidiger Aleksa Terzic und Offensivmann Andrija Zivkovic von PAOK Saloniki.