Marko Arnautovic kriegt in Bologna einen neuen Cheftrainer

An Marko Arnautovic ist es sicher nicht gelegen, dass Sinisa Mihajlovic seinen Job als Trainer des FC Bologna los ist. Der österreichische Teamstürmer hat alles getan, was in seiner Macht steht, um seinem Klub zu helfen - und damit auch dem serbischen Coach. Fünf Tore erzielte der 33-Jährige in den ersten fünf Runden - und damit alle Treffer seines immer noch sieglosen Vereins.