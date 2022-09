Marco Rose soll neuer Trainer bei RB Leipzig werden

Beim 1:4 war Schluss

Der Red-Bull-Klub hatte am Mittwoch das Ende der Zusammenarbeit mit Domencio Tedesco bekannt gegeben. Die Ostdeutschen waren am Dienstag daheim in der Champions League mit 1:4 gegen Schachtar Donezk untergegangen. Bereits am Wochenende davor hatte es eine empfindliche 0:4-Pleite gegen Eintracht Frankfurt in der Liga gegeben. Der 37-jĂ€hrige Tedesco hatte erst im Dezember des Vorjahres das Traineramt in Leipzig ĂŒbernommen, nachdem sich der Klub von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch getrennt hatte.