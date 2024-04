Marcel Sabitzer schießt Dortmund in das Semifinale gegen Paris SG

In Dortmund ging es nach dem 1:2 in Madrid gleich spektakulär los. Ein Sabitzer-Schuss wurde gerade noch abgeblockt. Morata vergab allein vor BVB-Goalie Kobel.

Offensive war Trumpf, Marcel Sabitzer wurde zum Top-Spieler des turbulenten Viertelfinalabends. Am Ende lautet das Semifinal-Duell in der Champions League Paris SG gegen Dortmund.

Wende durch Torraub

In Barcelona wurde zum zwölften Mal nach einem Auswärtssieg in einem K.o.-Duell der Aufstieg verteidigt. Erstmals vergeblich, das 3:2 in Paris sollte im Ausweichquartier Olympiastadion nicht reichen. Dabei hatte Raphinha per Knie für das 1:0 gesorgt (13.).