Marcel Kollers WM-Fahrplan

Zwölf Treffer in der 24. Runde – vergleichsweise mit einer Torflut wartete die Fußball-Bundesliga auf. In den Rekord im bisherigen Frühjahr mischten sich allerdings auch zwei Eigentore von Okotie (Sturm Graz) und Markus Heikkinen ( Rapid).



Im sechsten Anlauf gelang Wiener Neustadt der erste Auswärtssieg in Graz. Und damit eine Vorentscheidung im Abstiegskampf. Am Mittwoch könnte die Mannschaft von Trainer Peter Stöger im direkten Duell in Kapfenberg für noch klarere Verhältnisse sorgen.



Für Klarheit in terminlichen Angelegenheiten wur-de auch gestern beim Treffen zwischen Bundesliga-Trainern und Teamchef Marcel Koller gesorgt.



Der Schweizer zog ein Resümee aus seinen ersten beiden Länderspielen ( Ukraine und Finnland), erklärte die Strukturen im ÖFB-Betreuerstab. Vereinbart wurde vor allem, dass die Spieler der heimischen Bundesliga vor den Tests am 1. Juni (Gegner noch nicht fixiert) und 5. Juni ( Ukraine) bereits am 24. Mai zur Verfügung stehen.