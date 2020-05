Marc Janko ( Österreich/28 Jahre):

Geboren: 25. Juni 1983 in Wien

Größe/Gewicht: 1,96 m/93 kg

Familienstand: ledig - Vater Herbert (Ex-Hochspringer), Mutter Eva (Olympia-Bronze 1968 Speerwurf)

Hobbys: Musik, Ballsportarten, Bücher, Kino, Mode, Malen

Position: Stürmer

Verein: FC Porto (seit 31. Jänner 2012/Vertrag bis 2015)

Bisherige Vereine: Admira Wacker (bis Sommer 2005), Red Bull Salzburg (Sommer 2005 - Sommer 2010), Twente Enschede (Sommer 2010 – Jänner 2012)



Länderspiele: 24

Länderspiel-Tore: 10

Debüt im Nationalteam: 23. Mai 2006 beim 1:4 in Wien gegen Kroatien

Erstes Tor im Nationalteam: 20. August 2008 beim 2:2 in Nizza gegen Italien (Tor zum 2:0 für Österreich)



Nachwuchs-Nationalteams: 3 U21-Länderspiele (2 Tore am 7. Oktober 2005 beim 2:1 in Leeds gegen England), 1 U18-Länderspiel



Größte Erfolge:

* 2007, 2009, 2010 Meister mit Red Bull Salzburg

* 2006 und 2008 Vizemeister mit Red Bull Salzburg

* 2009 Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Europa League mit sechs Siegen in sechs Gruppenspielen

* 2009 Österreichs Bundesliga-Torschützenkönig mit 39 Toren

* 2011 Niederländischer Cupsieger mit Twente



Persönliche Auszeichnungen:

* 2008 Österreichs Fußballer des Jahres

* 2009 Gewinn des bronzenen Schuhs als drittbester Torschütze Europas