„Hand Gottes“-Ball wird versteigert: Über zehn Millionen Dollar erwartet

Der Ball, mit dem Diego Armando Maradona 1986 Geschichte schrieb, wird versteigert.

„Dieser Ball war Zeuge der berühmtesten Kontroverse und des gefeiertsten Geniestreichs in der Geschichte des Fußballs“, schreibt das US-Auktionshaus Heritage Auctions aus Dallas. Es rechnet mit Geboten von mehr als 10 Mio. US-Dollar (8,77 Mio. Euro).

Das damalige WM-Viertelfinale hatte in Mexiko-Stadt 2:1 für Argentinien geendet. Eine Neuauflage gibt es im (heutigen) WM-Halbfinale in Atlanta.