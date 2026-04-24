"Die Beste": Arsenal-Teamkolleginnen würdigen Torfrau Zinsberger

Torfrau Manuela Zinsberger wird Arsenals Frauen-Team nach dem Auslaufen ihres Vertrages nach dieser Saison verlassen. Die Niederösterreicherin spielt seit Sommer 2019 im Trikot des Klubs aus London. Österreichs Teamtorfrau hält aktuell bei 143 Einsätzen für Arsenal, 51 Mal blieb sie ohne Gegentreffer. Ihr größter Erfolg war der Gewinn der Champions League im Vorjahr, zweimal holte sie den englischen Women's League Cup.

"Ich bin als 23-jähriges kleines Mädchen hierher gekommen. Was war es für eine Reise, ohne zu wissen, was der Frauen-Fußball hier in England, hier bei Arsenal, bietet", sagte Zinsberger in einem emotionalen Video. Etliche Größen des Fußballs wünschten ihr Glück und bedankten sich bei der 30-Jährigen, die sich ab jetzt als "totalen Arsenal-Fan" bezeichnet. "Ich liebte es, deine Teamkollegin zu sein", schrieb Kapitänin Leah Williamson. "Ernsthaft die Beste", würdigte sie Michelle Agyemang. "Die beste Teamkollegin und ein wundervoller Mensch – viel Erfolg im nächsten Kapitel", wünscht Alessia Russo. "So eine spezielle Person", postet Chloe Kelly.

Und ihre ehemalige Teamkollegin Viktoria Schnaderbeck, die sie einst als Spielerin in London empfangen durfte, schreibt: "Du hast Titel mitgenommen, persönliche Challenges angenommen, aber am wichtigsten: Arsenal war mehr als Sport. Unzählige Gespräche und Momente auf meinem Sofa." Sie habe "definitiv mein ganzes Herz in diesen Klub gelegt", so die Zinsberger. Sie sei sehr dankbar über die Erfolge mit Arsenal. Wie es weitergeht, ließ sie noch offen.