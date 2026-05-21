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Fußball

ÖFB-Frauen: Bekannter Kader unter neuem Teamchef Söndergaard

Der neue Teamchef Lars Söndergaard hat seinen ersten Kader nominiert. Überraschungen bleiben aus, Billa ist zurück im Team.
Karoline Krause-Sandner
21.05.2026, 17:25

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Women's Euro 2025 Qualifier - Germany v Austria

Gut zwei Wochen ist Lars Söndergaard nun Teamchef des Frauen-Nationalteams. Und in der WM-Qualifikation gilt es nun zu retten, was zu retten ist. Mit einem Punkt steht man nach vier Spielen da. Am 5. Juni folgt das wichtige Match gegen Slowenien am Sport-Club-Platz in Wien-Hernals.

"Die Besten"

Lars Söndergaard hat sich bei der Bestellung seines Teams stark an die letzten Aufgebote gehalten. „Ich habe diese Mannschaft ausgewählt, weil ich finde, dass das die Besten sind“, sagt Söndergaard. Er habe „viele, viele Gespräche“ geführt, doch „am Platz“ kenne er die Spielerinnen noch nicht.

Im Kader findet sich auch wieder der Name der routinierten Stuttgart-Stürmerin Nicole Billa. „Sie spielt in der 2. Liga oft über 90 Minuten. Sie ist eine der torgefährlichsten Spielerinnen.“ Das könne gerade gegen Slowenien und Norwegen entscheidend sein.

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Verletzte Schlüsselkräfte

Vorsichtig optimistisch äußerte sich der Däne zu den zuletzt schmerzlich vermissten langzeitverletzten Stammkräften. Offensivspielerin Lilli Purtscheller wird beim Team in den nächsten Wochen sogar mittrainieren. Im Kader für die WM-Qualifikation steht sie allerdings nicht. "Wir haben von ihrem bisherigen Team und künftigen Team das OK bekommen, wollen aber kein Risiko eingehen", sagt der Teamchef. 

Auch Sarah Zadrazil wird zum Team stoßen, doch nur in Sonderrolle. Noch ist sie nach ihrem Kreuzbandriss nicht zurück am Platz, doch für das Play-off im Herbst wird die Bayern-Spielerin wohl ebenso zur Verfügung stehen wie England-Legionärin Marie-Therese Höbinger und wohl auch Torfrau Manuela Zinsberger

kurier.at, kks  | 

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