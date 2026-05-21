ÖFB-Frauen: Bekannter Kader unter neuem Teamchef Söndergaard

Gut zwei Wochen ist Lars Söndergaard nun Teamchef des Frauen-Nationalteams. Und in der WM-Qualifikation gilt es nun zu retten, was zu retten ist. Mit einem Punkt steht man nach vier Spielen da. Am 5. Juni folgt das wichtige Match gegen Slowenien am Sport-Club-Platz in Wien-Hernals. "Die Besten" Lars Söndergaard hat sich bei der Bestellung seines Teams stark an die letzten Aufgebote gehalten. „Ich habe diese Mannschaft ausgewählt, weil ich finde, dass das die Besten sind“, sagt Söndergaard. Er habe „viele, viele Gespräche“ geführt, doch „am Platz“ kenne er die Spielerinnen noch nicht.

Der Kader TOR: EL SHERIF Mariella (SV Werder Bremen/GER/8), PAL Jasmin (FK Austria Wien/6/), RUSEK Larissa (Juventus Turin/ITA/0) ABWEHR: D‘ANGELO Chiara (SV Werder Bremen/10/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/24/3), GUTMANN Sarah (SV Werder Bremen/3/0), HANSHAW Verena (West Ham/ENG/129/10), KIRCHBERGER Virginia (FK Austria Wien/123/5), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/77/10), SCHÖFFEL Louise (FK Austria Wien/2/0), WENGER Claudia (Bayer 04 Leverkusen/15/0), WIENROITHER Laura (Manchester City/ENG/45/2) MITTELFELD: DUNST Barbara (FC Bayern München/GER/93/13), HILLEBRAND Sophie (Hamburger SV/GER 7/1), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/55/6), OJUKWU Nicole (FC Freiburg/GER/1/0), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/164/25), REISSNER Naika (1. FC Union Berlin/GER/2/0), SCHASCHING Annabel (RB Leipzig/GER/36/3) ANGRIFF: BILLA Nicole (VFB Stuttgart/GER/107/47), BRUNOLD Carina (SKN St. Pölten/11/0), BRUNNTHALER Melanie (Hamburger SV/GER/9/0), CAMPBELL Eileen (Union Berlin/GER/30/9), HICKELSBERGER Julia (Galatasaray Istanbul/TUR/51/9)

Im Kader findet sich auch wieder der Name der routinierten Stuttgart-Stürmerin Nicole Billa. „Sie spielt in der 2. Liga oft über 90 Minuten. Sie ist eine der torgefährlichsten Spielerinnen.“ Das könne gerade gegen Slowenien und Norwegen entscheidend sein.