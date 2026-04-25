Wo sich Fans von Alexander Manninger verabschieden können
Schock und Trauer sitzen nach dem tragischen Unfall von Alexander Manninger immer noch tief. Der ehemalige Teamtorhüter des österreichischen Fußball-Nationalteams kam am 16. April bei einem Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben.
In den kommenden Tagen wird Manninger im engsten Familienkreis beigesetzt. Die Angehörigen baten um Verständnis für ihren Wunsch nach Ruhe in der schweren Zeit. „Wir bitten um das Verständnis und die Rücksichtnahme der Öffentlichkeit, uns diesen Moment des Friedens und der Stille zu lassen“, wird die Familie in der Krone zitiert.
Dennoch bekommen Fans und Wegbegleiter die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Manninger wird am Dienstag von 9.00 bis 20.00 Uhr in der Aussegnungshalle im Salzburger Stadtteil Maxglan aufgebahrt.
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