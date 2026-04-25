Wo sich Fans von Alexander Manninger verabschieden können

Schock und Trauer sitzen nach dem tragischen Unfall von Alexander Manninger immer noch tief. Der ehemalige Teamtorhüter des österreichischen Fußball-Nationalteams kam am 16. April bei einem Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben.

In den kommenden Tagen wird Manninger im engsten Familienkreis beigesetzt. Die Angehörigen baten um Verständnis für ihren Wunsch nach Ruhe in der schweren Zeit. „Wir bitten um das Verständnis und die Rücksichtnahme der Öffentlichkeit, uns diesen Moment des Friedens und der Stille zu lassen“, wird die Familie in der Krone zitiert.