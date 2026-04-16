Von Liverpool bis Juventus: Tiefe Trauer um Alexander Manninger

Der plötzliche Tod von Alexander Manninger sorgt für internationale Trauer. Die vielen Vereine und Wegbegleiter des Salzburgers melden sich nach dem schrecklichen Unfall am Donnerstag. Juventus Turin schrieb auf x.com: „Heute ist ein unglaublich trauriger Tag. Er ist nicht nur ein großer Athlet gegangen, sondern ein Mann mit seltenen Werten: Bescheidenheit, Hingabe und einer außergewöhnlichen beruflichen Seriosität. Juventus drückt sein Beileid zum Tod von Alex Manninger aus und schließt sich dem Schmerz der Familie an.“

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FC Arsenal schrieb: „Jeder bei Arsenal ist schockiert und tief betrübt über den tragischen Tod unseres ehemaligen Torhüters. Alle unsere Gedanken sind in dieser unglaublich traurigen Zeit bei seiner Familie und seinen Liebsten. Ruhe in Frieden, Alex.“

Juventus-Kollege und Welttorhüter Gianluigi Buffon schreibt auf Instagram:



"Lieber Alex, jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine weitere wegen des Verlusts eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe. Du hast dich dafür entschieden, dich von der Sucht nach der Welt des Fußballs unabhängig zu halten und dein Glück in den einfachen Dingen zu suchen: ein gesundes Leben in den Wäldern, Angeln, die Natur, die Familie. Das war dein Credo. In einer Welt, die oft gekrümmt und unterwürfig ist, die nach Unterdrückung, Karrierismus und schnellem Geld strebt, hast du stets deine Freiheit verteidigt, hast eine aufrechte Haltung bewahrt, mit dem Stolz dessen, der weiß, was er will. Du hattest die Kraft, dich von all dem zu distanzieren und uns mit deinem verschmitzten Lächeln anzusehen, als wolltest du sagen: „Ihr seid alle verrückt, mich werdet ihr nie kriegen.“ Ich hoffe, nein, ich bin mir sicher, dass du von dort oben weiterhin deine wunderbaren Kinder und deine junge Frau begleiten wirst. Ruhe in Frieden.

Gigi"

Augsburg-Geschäftsführer Michael Ströll reagierte tief betroffen: „Alex war nicht nur ein erstklassiger Torhüter, sondern auch ein über die Grenzen hinweg geschätzter und herausragender Mensch, der mit seiner Art unsere Mannschaft und unseren gesamten Klub bereichert hat. Es ist schwer zu begreifen, dass Alex nicht mehr unter uns weilt, gerade da er noch vor Kurzem bei uns war. Wir sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seinen Angehörigen.“

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Der FC Liverpool verkündet: „Der Verein trauert um seinen ehemaligen Torhüter Alex Manninger, der im Alter von 48 Jahren verstorben ist. Die Gedanken aller im LFC sind in dieser schweren Zeit bei Alex“ Familie und Freunden.„

Ex-Teamstürmer Marc Janko reagierte geschockt. Auf Instagram schrieb er: “Die Ö-Fußballwelt hat nicht nur einen sehr verdienstvollen Fußballer verloren, es hat außerdem eine Familie ihren herzensguten Papa verloren! Unser Beileid an alle, die Alex gut gekannt haben.„

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