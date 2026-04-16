Verkehrsunfall: Ex-ÖFB-Goalie Manninger ist tot

Große Trauer um Alexander Manninger: Der ehemalige ÖFB-Teamtorhüter ist bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Kollision ereignete sich am Morgen an einem ungesicherten Bahnübergang, für den 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Manninger spielte im Laufe seiner großen Karriere für internationale Spitzenklubs wie Arsenal, Juventus und Liverpool und 33 Mal für Österreichs Nationalteam.