Verkehrsunfall: Ex-ÖFB-Goalie Manninger ist tot
Große Trauer um Alexander Manninger: Der ehemalige ÖFB-Teamtorhüter ist bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Kollision ereignete sich am Morgen an einem ungesicherten Bahnübergang, für den 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Manninger spielte im Laufe seiner großen Karriere für internationale Spitzenklubs wie Arsenal, Juventus und Liverpool und 33 Mal für Österreichs Nationalteam.
Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 8.40 Uhr kurz nach der Haltestelle Pabing in Salzburg, als es zu einem Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und einer Lokalbahn kam. Während der Pkw schwer beschädigt wurde, blieben die rund 25 Fahrgäste sowie der Triebfahrzeugführer unverletzt. Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, konnten jedoch nichts mehr für Manninger tun.
Die genauen Hintergründe des Unglücks sind derzeit noch unklar. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Dabei werden sowohl die elektronischen Daten des Fahrzeugs als auch jene des Zuges ausgewertet. Zudem wird geprüft, ob die Signalanlage am Bahnübergang ordnungsgemäß ausgelöst hat.
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