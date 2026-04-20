Emotionale Worte von Manninger-Witwe: "Wir hatten ein perfektes Leben"

"Wir sind keine Familie, die Kummer und Schmerz nach Außen trägt", schrieb Emily Manninger auf Facebook. "Aber ich habe keine andere Wahl, die Welle der Liebe aus aller Welt hat mich überwältigt." Alexander Manninger war am Donnerstag bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der ehemalige Teamtormann starb mit nur 48 Jahren. Er hinterlässt seine Frau und zwei Söhne.

"Du warst nicht nur mein Ehemann, du warst auch mein bester Freund", schrieb Emily Manninger. "Wir hatten ein perfektes Leben. Die Liste der Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, ist endlos." Drei Juventus-Tormänner mit "Manninger"-Trikot Rührende Szenen gab es vor dem Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Bologna. Alle drei Torleute von Juventus trugen beim Aufwärmen Trikots mit Manningers Rückennummer 13 und dem Namen "Manninger" auf dem Rücken.