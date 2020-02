Manko Effizienz: Salzburg und WAC sind verschwenderisch

Für viele ist es nur eine Spielerei, für andere sind es extrem wichtige Daten: die Effizienzmodelle. So eines wurde vom in der Schweiz ansässigen International Centre for Sports Studies (CIES) aufgrund der Daten der Statistikfirma instatsport für insgesamt 31 erste und zweite Ligen in Europa erstellt.

Das Ergebnis für die österreichische Bundesliga ist durchaus überraschend. Hartberg führt vor dem LASK und Sturm. Die Oststeirer machten in den 18 Herbstrunden 0,56 Punkte durchschnittlich pro Spiel mehr als sie für ihren Aufwand (Ballbesitz, Torschüsse usw.) machen hätten dürfen (Gesamt: 10 Punkte). Bei den Linzern sind es plus 0,25 (4,5), bei den Grazern 0,23 (4,1).