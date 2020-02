Ein Hartberger ist der Meister der Effizienz

Das Trainingslager in der Türkei war für Dario Tadic mehr ein Krankenlager. „Nach fünf Jahren in Hartberg bin ich erstmals länger krank gewesen“, erzählt der Torjäger nach einer Woche ohne Fußball. Trotzdem ist unbestritten: Dario Tadic wird im Frühjahr Stürmer Nummer 1 sein im Team von Markus Schopp. „ Dario hat die besondere Fähigkeit, aus sehr wenig sehr viel zu machen. Seine Art, Tore zu suchen und dann zu treffen, hilft uns sehr“, betont sein Trainer.

Die Statistik beweist das: Tadic hat in 92 Spielen für Hartberg 45 Tore erzielt. Der Schnitt wurde in der Bundesliga sogar besser: Aktuell sind es 13 Treffer in 18 Pflichtspielen. Mit elf Toren aus 33 Abschlüssen ist er der effizienteste Bundesliga-Stürmer und maßgeblich daran beteiligt, dass Hartberg das effizienteste Team ist.

Die Oststeirer liegen auch im Effizienzranking des International Centre for Sports Studies (CIES) nach 18 Bundesliga-Runden auf Platz 1. Hartberg holte um 0,56 Punkte pro Spiel mehr als sie hätten machen dürfen. Das ist auch im Vergleich mit Klubs aus 30 anderen Topligen Europas ein Spitzenwert. Im europäischen Gesamtranking ist Hartberg immerhin 15.