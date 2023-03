ManCity und Bayern an Kroatien-Matchwinner Mateo Kovačić interessiert

Nach dem schmerzhaften 1:1 zuhause gegen Wales am Samstag konnte die kroatische Nationalelf am Dienstag wieder lachen. In Gruppe D der EM-Qualifikation konnte das Team von Trainer Zlatko Dalić auswärts gegen die Türkei mit 2:0 gewinnen. Matchwinner war Mateo Kovačić.

Der in Linz geborene Mittelfeldmotor des FC Chelsea hat mit seinen 28 Jahren bereits 92-mal für Kroatien gespielt, aber bisher nur drei Tore erzielt. Gegen die Türkei traf er am Dienstag gleich zweimal.