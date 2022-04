Ronaldo entschuldigte sich nach "Ausraster" bei Fan

"Ich möchte mich für meinen Ausraster entschuldigen und - falls es möglich ist - den Fan zum Besuch eines Spiels in Old Trafford einladen", teilte Ronaldo via Instagram mit. Er sehe seine Entschuldigung als "Zeichen von Fair Play und Sportsgeist". Manchester United untersucht den Vorfall. Als Tabellensiebenter droht der Rekordmeister die Champions-League-Plätze für die kommende Saison zu verpassen.