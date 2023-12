Skandal auf der Insel: United-Bus vor Liverpool-Match mit Glasflasche beworfen

Der Mannschaftsbus von Manchester United ist vor dem Premier-League-Schlager in Liverpool am Sonntag mit einer Glasflasche beworfen worden. Auf Videos in sozialen Medien ist der Vorfall, der auf der Anfield Road stattfand, zu sehen. Die Flasche traf ein Fenster und hinterließ einen Riss. Gastgeber Liverpool verurteilte die Attacke und erklärte, diesbezüglich mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Die Partie war 0:0 ausgegangen.

➤ Lesen Sie, wie es sportlich in der Premier League aussieht