Manchester United lässt bei Haaland nicht locker

Die Tageszeitung Mirror hatte berichtet, dass Manchester United Haaland in der Wintertransferzeit, also im Jänner 2020, kaufen will. Viele andere Medien zogen nach. Allerdings soll ihn Englands Rekordmeister dann nicht behalten wollen, sondern würde ihn sofort an Salzburg verleihen. Erst im kommenden Sommer soll der norwegische Stürmer dann fix zum Europa-League-Teilnehmer wechseln, der aktuell von Ole GunnarSolskjær betreut wird. Der 46-jährige ehemalige United-Stürmer war schon in Molde Haalands Trainer gewesen.

Für den Torjäger, der in dieser Saison 26 Treffer in 18 Spielen erzielen konnte, soll mittlerweile eine Ablöse von 100 Millionen Euro aufgerufen worden sein. Laut The Sun soll Solskjær seinem Arbeitgeber mitgeteilt haben, dass man Haaland zwar kaufen, aber nicht mehr als diese Summe ausgeben soll.