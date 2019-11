Knie-Verletzung: Bangen um Salzburg-Star Haaland

Haaland, der Führende der Torschützenliste in der österreichischen Bundesliga mit 15 Treffern und jener der Champions League mit sieben Toren, hätte am Freitagabend in Oslo gemeinsam mit Bournemouth-Leagionär Joshua King das Sturmduo bilden sollen. Die Chancen der Norweger, sich über die Gruppe direkt für die EURO 2020 zu qualifizieren, sind auch bei einem klaren Heimsieg über die Färöer äußerst gering. Die "Wikinger" haben aber noch die Möglichkeit, über das Play-off der Nations League einen Platz im Teilnehmerfeld zu ergattern.