Pogba hält den Ball flach

Womöglich dann auch als Europa-League-Gewinner. Mit dem hohen Sieg dank einer furiosen zweiten Halbzeit gegen die Römer, die zur Pause noch 2:1 in Führung gelegen waren, manövrierte sich Manchester in eine hervorragende Ausgangslage fürs Rückspiel in Rom am Donnerstag. Selbst wenn Frankreichs Weltmeister Paul Pogba meinte: "Das Ergebnis ist positiv, aber wir sind noch nicht durch."

Dass die Partie kippen konnte, vermochte Roma-Coach Paulo Fonseca nicht so recht zu erklären. Als nachteilhaft erwiesen sich aber die drei in der ersten Hälfte notwendigen Auswechslungen, womit Fonseca in den zweiten 45 Minuten nicht mehr aktiv werden konnte. "Es ist schwer zu erklären, wie dasselbe Team, das in der ersten Hälfte so gut war, so eine zweite Hälfte gespielt hat", sagte er. "Aber es ist gegen eine Mannschaft wie United schwierig, ohne die Möglichkeit zu Wechseln zu spielen."

United ist also am besten Weg, zum ersten Mal seit 2017 wieder das EL-Finale zu erreichen. Der Gegner dort könnte ebenfalls aus der Premier League kommen. Mit dem 1:2 bei Salzburgs Sechzehntelfinalgegner Villarreal darf sich Arsenal dank Auswärtstor durchaus Hoffnungen machen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen können", meinte Gunners-Coach Mikel Arteta.