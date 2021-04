6:2-Kantersieg gegen AS Roma: Manchester United vor EL-Finaleinzug

Manchester United steht vor dem Einzug ins Finale der Europa League. Der englische Rekordmeister gewann am Donnerstag das Semifinal-Hinspiel im Old Trafford gegen AS Roma 6:2 und hat damit im Retourmatch in einer Woche alle Trümpfe in der Hand. Einen zumindest leichten Vorteil verschaffte sich Villarreal durch einen 2:1-Heimerfolg über Arsenal. Das Finale geht am 26. Mai in Danzig über die Bühne.