ManCity-Star Haaland in England zum Spieler der Saison gewählt

Dazu traf Norweger zwölfmal in der laufenden Champions-League-Saison und war dabei maßgeblich am Einzug ins Finale gegen Inter Mailand (10. Juni) beteiligt. Am nächsten Samstag kann Haaland mit ManCity auch noch den FA Cup im Endspiel gegen Stadtrivale Manchester United gewinnen. Im Pokal brachte es Haaland auf weitere drei Tore.

➤ Mehr dazu: Das ist Rekordmann Erling Haaland